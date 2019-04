Theresia hat sich die Beine verlängern lassen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Model-Mama Heidi Klum hat es sich bei der Festlegung der Mindestgröße für die Teilnahme bei «Germany's Next Topmodel» einfach gemacht. 1,76 Meter müssen die Mädchen mindestens messen – genau so groß ist die 45-Jährige selbst. Theresia, Kandidatin der aktuellen 14. Staffel, erreicht diese Marke gerade so: Sie misst 1,77 Meter.

Doch das war nicht immer so. Bis vor rund zwei Jahren war die Hamburger Kandidatin nämlich 8,5 Zentimeter kleiner. Ihre jetzigen Modelmaße hat sie jedoch keinem plötzlichen Wachstumsschub zu verdanken, sondern einer operativen Beinverlängerung.

Ein langwieriger Prozess

Bei diesem Eingriff wird der Oberschenkelknochen durchtrennt und ein Teleskopnagel eingesetzt, der jeden Tag um einen Millimeter verlängert wird. Im so entstandenen Raum zwischen den beiden Knochenteilen bildet der Körper – wie bei einem gewöhnlichen Bruch – neue Knochensubstanz.

Eine Beinverlängerung ist nicht nur mit starken Schmerzen verbunden, sondern nimmt auch viel Zeit in Anspruch. «Man muss das richtige Laufen ja wieder lernen», schilderte Theresias Verlobter Thomas Behrend (55) den Prozess gegenüber Promiflash.de.

«Wie eine Schlange, die sich häutet»

Wider Erwarten liegt der Grund für Theresias Beinverlängerung jedoch nicht im Wunsch nach Modelmaßen. Gegenüber der Bunten erklärte die 26-Jährige kürzlich, dass die aufwendige Operation ein Befreiungsschlag nach jahrelangem Mobbing gewesen sei. «Ich habe mich in meinem Körper nicht mehr wohlgefühlt. Ich wollte herauswachsen, wie eine Schlange, die sich häutet.»

(L'essentiel/anh)