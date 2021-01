Djamila fordert Desirée Nick zum Boxkampf

Am zwölften Tag stehen alle Promis fest, die ins Halbfinale der RTL-«Dschungelshow» ziehen. Das Party-Luder Djamila Rowe (53) und der Ex-«Bachelorette»-Kandidat Filip Pavlovic (28) ziehen in die letzte Etappe der TV-Show, während ihre Mitstreiterin Xenia Prinzessin von Sachsen (34) die wenigsten Publikumsstimmen erhalten hat. Ein bisschen enttäuscht ist die Adelstochter am Ende doch. Hat sie doch bis zuletzt darauf gehofft, in der Sendung Tier-Genitalien vorgesetzt zu bekommen.

Eines steht nach der Dschungel-Zeit der vierten und letzten Campergruppe fest: Bei dem Trio standen Harmonie und gegenseitige Unterstützung eindeutig im Vordergrund. Und das, obwohl Xenia mit ihrem Nikotinentzug stark am Nervenkostüm ihrer beiden Mitbewohner rüttelte. Ungemütlich wurde es in den letzten Tagen auch, als Djamila Erzählungen aus ihrer schrecklichen Kindheit auspackte. Damit diese angespannte Stimmung aber keine Meter im ohnehin zu kleinem Tiny House hat, bot Mitcamper Filip Djamila am letzten gemeinsamen Tag eine gratis Box-Lehreinheit an.

Schon nach den ersten Versuchen stellt sich heraus, dass Djamila nicht nur «Blut geleckt» hat, sondern sich schon im Promi-Ring sieht. Auch eine Gegnerin hat sich «Djamila Rowe Klitschko II» schon ausgesucht: Ihre Wahl fällt auf Entertainerin Desirée Nick (64), der sie bei einem Boxkampf eine Abreibung erteilen möchte. Da Nick als «spitzeste Zunge Deutschlands» auch ordentlich austeilen kann, könnte dem Trash-TV-Publikum ein Zickenkampf erster Klasse bevorstehen. Mit oder ohne dem «Goldenen Ticket» Richtung Australien in der Tasche.

(L'essentiel/red)