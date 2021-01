«Bully» will «Siegfried & Roy» würdigen

Die Welt trauert um die beiden Showgrößen Siegfried Fischbacher und Roy Horn. In schillernden Shows begeisterten sie als «Siegfried und Roy» ein Millionenpublikum und machten damit ihre weißen Tiger zu ihren unverkennbaren Markenzeichen. Nachdem Roy erst vor acht Monaten am Coronavirus verstarb, hat in dieser Woche sein Bühnen- und Lebenspartner Siegfried im Alter von 81 Jahren den Kampf gegen seinen Krebs verloren.

Filmisches Denkmal für «Siegfried & Roy»

Als ewiges Andenken an die beiden Vollblut-Entertainer, die sich auch abseits der Manege für ihre exotischen Raubkatzen aufopferten, soll nun ein längst geplanter Spielfilm in Produktion gehen. «Vor über vier Jahren haben wir unser gemeinsames Filmprojekt begonnen», erzählt UFA-Geschäftsführer Nico Hofmann (61) in einem Gala-Gespräch. «Jetzt liegt es an uns, dem großartigen Lebenswerk von Siegfried und Roy gerecht zu werden.»

«Bully» schreibt und dreht Bio-Pic

Noch im vergangenen Dezember habe der schwer kranke Siegfried die letzte Fassung des Drehbuchs, das von Michael «Bully» Herbig (52) geschrieben wurde, abgesegnet. Herbig, der vor allem für Comedy-Hits wie «Der Schuh des Manitu» oder den «Bullyparade»-Film verantwortlich zeichnete, soll beim geplanten Bio-Pic zudem die Regie übernehmen. Auch er will «alles dafür tun, dass dieser Film diesen beiden Ausnahme-Künstlern gerecht wird», so der Entertainer. Noch gibt es keinen Kinostart für das filmische Denkmal, die Dreharbeiten sollen aber 2022 beginnen.

(L'essentiel/red)