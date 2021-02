Billie Eilish weint wegen ihrer eigenen Doku

«The World’s a Little Blurry»

Als sie dreizehn Jahre alt war, hat Billie Eilish mit ihrem Bruder Finneas den gemeinsam geschriebenen Song «Ocean Eyes» auf Soundcloud geladen – innerhalb von zwei Wochen hagelte es hunderttausend Klicks. Sechs Jahre später hat sie die Musikwelt von ihrem Kinderzimmer aus im Sturm erobert.

In einem Calvin-Klein-Video über ihre locker sitzenden Outfits sagte Eilish einst: «Ich will nicht, dass die ganze Welt alles über mich weiß.» R.J. Cutlers neuer Dokumentarfilm dreht sich genau darum.

Billie auf Tour und zu Hause

«The World’s a Little Blurry» erzählt davon, wie Billie aufwächst und die Arbeit an ihrem Debütalbum «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» ihr Leben verändert. Zwei Stunden lang begleiten wir sie auf ihrer Tour, sehen, wie sie hinter der Bühne weint und bekommen einen Einblick in ihr Zuhause.

Dass die Doku-Aufnahmen peinlich werden könnten, war eine Befürchtung der Musikerin – nicht einmal ihre Familie durfte den Film vor Billie sehen.

Die Doku sorgt für Tränen

Als sie sich die fertige Doku zum ersten Mal anschaute, löste das in Billie starke Emotionen aus: «Ich hatte den ganzen Tag über Bauchweh, aber größtenteils habe ich vor Freude geweint», erzählt sie in einem Clip zum Film.

Der Grund: Sie hätte niemals gedacht, dass es jemand schaffen würde, auf eine so schöne und intime Art festzuhalten, was bei ihr alles passiert.

«The World’s a Little Blurry» gibt's ab dem 26. Februar auf Apple TV+.

(L'essentiel/Alisa Fäh)