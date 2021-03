Er soll «Q» von QAnon sein

Wer ist «Q,», der Kopf der rechten Verschwörungssekte QAnon? Für die Anhänger ist er ein anonymer Regierungsmitarbeiter mit Zugang zur höchsten nichtmilitärischen US-Sicherheitsstufe «Q» - ergo der Name QAnon.

Auf Seiten wie «4chan» begann «Q» ab 2017 so genannte Q-Drops zu streuen – klausulierte Hinweise auf Pädophile und Kannibalen innerhalb der US-Regierung, denen der damalige US-Präsident Donald Trump den Kampf angesagt haben soll. Entsprechend groß sei der Widerstand des «Deep State» gegen Trumps Wahl und Wiederwahl, so die Erzählung.

«Q» soll in Japan leben und sich Holzarbeiten widmen

Vier Jahre später ist nicht nur eine ganze demokratiefeindliche Bewegung rund um QAnon entstanden und glaubt, einer Studie zufolge einer von sechs Amerikanern, dass QAnon eine vertrauenswürdige Informationsquelle ist – der Einfluss des Misssinformationskultes gipfelte zudem in der Erstürmung des Capitols in Washington D.C., bei dem QAnon-Anhänger die Wahl von Joe Biden als neuen US-Präsidenten verhindern wollten.

Die Frage, wer Q und der Kopf hinter der Verschwörungssekte ist, hat vor diesem Hintergrund neue Brisanz gewonnen. Die Antwort liefert die erstmals kommenden Sonntag ausgestrahlte HBO-Dokuserie «Q – into the Storm». Demnach ist «Q» der Amerikaner Ron Watkins. Dieser lebt derzeit in Japan, widmet sich Holzarbeiten und schreibt ein Buch über das amerikanische Verfassungsrecht.

Vater und Sohn

Zuvor war Watkins von 2016 bis zum November 2020 der Administrator von «8kun». Sein Vater Jim hatte die Seite zuvor als «4chan» gegründet. Lange wurde deswegen auch spekuliert, dass Jim Watkins der Kopf hinter QAnon sein könnte. Der Armeeveteran um die 50 war Ende der 90er Jahre nach Manila ausgewandert, betätigte sich als Schweinefarmer und betrieb eine Pornoseite, die ihm ein Vermögen einbrachte – was angesichts der QAnon-Theorie über einen versteckten Missbrauchsring innerhalb der US-Regierung nicht einer gewissen Ironie entbehrt.

Während Jim Watkins immer abstritt, Gründer der QAnon-Bewegung zu sein, scheint sich sein Sohn in der Rollenzuschreibung eher zu gefallen – zumindest im Trailer der HBO-Dokuserie (siehe Video).

(L'essentiel/gux)