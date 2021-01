«John Dillermand» begeistert mit Riesenpenis Kinder

Er zähmt Löwen. Er pflückt Blumen. Er regelt den Straßenverkehr. Und zwar mit seinem Penis. John Dillermand ist der Protagonist der gleichnamigen neuen Stop-Motion-Serie, die seit Samstag im dänischen TV (und gratis online) läuft – und für Kinder zwischen vier und acht Jahren gedacht ist.

Völlig überraschend, hüstel, stößt das bei einigen Leuten auf wenig Begeisterung. Christian Groes, Professor und Gender-Forscher an der Universität Roskilde, befürchtet laut «The Guardian», dass die Gleichberechtigungs-Bewegung darunter leidet, wenn die Macht männlicher Genitalien derart gefeiert wird: «Es soll lustig und damit harmlos sein, ist es aber nicht. Und wir bringen unseren Kindern sowas bei.»

Einige Eltern haben sich laut «CNN» direkt über die Facebook-Page des Kindersenders der dänischen DR – quasi Dänemarks SRG – über «John Dillermand» beschwert und deren Absetzung gefordert.

Sender sagt, die Serie sei ein Hit

Die DR denkt gar nicht daran und erläutert gegenüber dem Portal, dass die meisten Beschwerden eingegangen seien, bevor die Serie überhaupt releast war – die Kritiker*innen hatten sie also noch gar nicht schauen können. «Sie sind in Dänemark nun zum Gespött der Leute geworden», fährt eine Sprecherin des Unternehmens fort, «Hunderttausende feiern die Show nämlich, sie ist ein großer Erfolg.» Alleine die erste Episode sei Stand Donnerstagmittag 200.000 Mal geschaut worden.

Familien- und Kinderpsychologin Erla Heinesen Højsted glaubt laut «The Guardian», dass Kritiker*innen das Konzept der Serie zu ernst nehmen: «Es geht um einen Mann, der impulsiv handelt, manchmal die Kontrolle verliert und Fehler macht – genau wie Kinder. Dabei ist wichtig, dass Dillermand alles wiedergutmacht, er übernimmt Verantwortung für das, was er tut.»

Und weiter: «Wenn ihm eine Frau in der Serie beispielsweise sagt, er soll seinen Penis in der Hose behalten, dann macht er das auch. Das ist super, er wird zur Rechenschaft gezogen.» Sex sei zudem ganz klar nicht das Thema dieser Show – «es sind alleine Erwachsene, die das so interpretieren.»

Der Nachname Dillermand passt perfekt

«Diller» ist übrigens ein dänisches Slangwort für Penis – «Dillermand» bedeutet also wortwörtlich «Penismann». Ja, der Titel der Serie lautet übersetzt «John Penismann» und ist damit trotz Vollpfosten mit Büffelhörnerkopfschmuck der Beweis dafür, dass das neue Jahr nicht nur schlecht begonnen hat.

Und damit der 2021-Start nun noch ein bisschen toller wird, präsentieren wir nachfolgend die fünf besten Dinge, die John mit seiner Hosen-Boa anstellt:

Er benutzt seinen Megadödel als Angelrute, fischt nur Abfall aus dem See und wird darum von Kindern ausgelacht.

Er bedient mit seinem gigantischen Prügel eine Motorsäge, fällt so einen Apfelbaum und schüttelt danach die Früchte von den Ästen.

Er verwendet sein Über-Schnippel als Pogo-Stick und hüpft damit blitzschnell durch den Wald (btw.: autsch!).

Er wedelt mit seiner Riesenschlange mit einem Eis vor der Nase eines ausgebüxten Löwen und lockt ihn zurück in dessen Gehege.

Er verliert die Kontrolle über seinen 100-Meter-Schlauch, der sich eine Machete schnappt und ihn damit umbringen will.

Die neue Netflix-Show über Schimpfwörter ist ja «Peppa Pig» dagegen.

(L'essentiel/Schimun Krausz)