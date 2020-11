Diese Stars nehmen an Dschungel-​​Ersatzshow teil

Die Enttäuschung bei den Fans war groß, als verkündet wurde, dass das Dschungelcamp 2021 wegen Corona nicht stattfinden kann. Stattdessen bastelt RTL momentan an einer Ersatzshow. Was wir bisher über die Sendung wissen, klingt nur leider nicht so prickelnd.

Laut Bild geht es in der Show darum, sich für das Dschungelcamp 2022 zu qualifizieren. Folgende Promis sind bisher im Gespräch: «GNTM»-Zicke Zoe Saip und Henrik Stoltenberg («Love Island»), der Enkel des früheren CDU-Verteidigungsministers. Die Location ist in Deutschland.

Nicht automatisch disqualifiziert

Wirklich durchdacht ist das Konzept der Sendung aber nicht: RTL hat den Teilnehmern versprochen, dass eine Niederlage bei der Show nicht automatisch bedeutet, dass man nicht ins Camp einziehen darf.

Ob Lucas Cordalis, Harald Glööckler und Claudia Effenberg, die sich bereits für das Dschungelcamp 2021 verpflichtet hatten, in der Show dabei sind, ist ebenfalls unklar.

