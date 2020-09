Rihanna-​​Doku schlägt 2021 bei Amazon auf

Rihanna (32) ist eine viel beschäftigte Frau, aber ihre Energie steckt die Sängerin gerade nicht in neue Musik. Ihr letztes Album Anti erschien 2016, seitdem hat die Umbrella-Hitmacherin keine neuen Songs veröffentlicht. Dafür spült die eigene Mode- und Beautylinie Fenty ordentlich Zaster in die Taschen und macht die Schönheit laut Forbes zur reichsten Musikerin der Welt. Zwischen sexy Dessous und Make-up-Utensilien bleibt nicht mehr viel Zeit für neue Melodien, doch für ihre Fans hat die Showgröße trotzdem eine große Überraschung parat.

Rihanna-Doku läuft 2021 auf Amazon

Zusammen mit dem Filmemacher Peter Berg (56) hat sie in den letzten vier Jahren an einer biographischen Doku gearbeitet, die im nächsten Jahr endlich das Licht der Filmwelt erblicken soll. Die Ausstrahlungsrechte hat sich Streaming-Gigant Amazon gesichert und mit 4. Juli 2021 bereits einen vorläufigen Starttermin veröffentlicht. Die Dokumentation zeigt in Spielfilmlänge einen «ungefilterter Blick in Rihannas Leben und auf ihren Weg zum Ruhm» und soll laut Regisseur vielmehr eine Charakterstudie als ein reiner Musikfilm sein. «Sie ist eine außergewöhnliche junge Frau», so Berg im Gespräch mit der Plattform Collider. «Es ist wirklich sehr umfangreich, was sie so erfolgreich macht: Die Arbeitsmoral, das Talent, das Glück, die Vision.»

(L'essentiel/red)