Kid Cudi spricht über psychische Gesundheit

«A Man Named Scott»

In seiner neuen Doku spricht Kid Cudi, der mit bürgerlichem Namen Scott Ramon Seguro Mescudi heißt, über seinen Kampf mit der mentalen Gesundheit.



Im Juni hatte er in einem Instapost geschrieben, dass ihn die Traurigkeit manchmal auffrisst. Depressionen und Angststörungen begleiten ihn seit Jahren. Was hilft: «Etwas Neues zu kreieren und Menschen zu helfen, das war immer eine Ausflucht für mich. Es befreit», erzählt der 37-Jährige im Film. «Wie kann ich den Leuten etwas geben, was sie noch nie zuvor gehört haben?»

Start des Erfolgs und der Schwierigkeiten

Die Doku beleuchtet Kid Cudis Karriere und wie 2009 mit seinem Debütalbum «Man on the Moon: The End of Day» alles begonnen hat. Der Erfolg im Rap und Fans, die sich von seinen Songs empowert fühlen – aber auch Suchtprobleme und der Verlust seines Privatlebens.



Das hat seine Spuren hinterlassen: «Menschen schauen zu mir auf, aber ich bin keine glückliche Person», sagt der Künstler. Er habe sich wie ein Betrüger gefühlt.

Kid Cudi will helfen

Die Doku kombiniert Archivmaterial und Studio-Footage mit neuen Aufnahmen, Kid Cudi schaut auf die letzten zwölf Jahre zurück und Freunde wie Willow Smith, Lil Yachty, Pharrell Williams und Timothée Chalamet teilen ihre Perspektive auf den Künstler.



Was Kid Cudi dazu bewegt, seine Geschichte zu teilen: «Anderen zu helfen, das war immer meine Mission. Und ich bin noch nicht fertig.»

«A Man Named Scott» gibt's ab dem 5. November auf Amazon Prime.

(L'essentiel/Alisa Fäh)