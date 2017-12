Neuer «Roseanne»-​​Trailer holt Dan ins Leben zurück

Artikel per Mail weiterempfehlen

Von 1988 bis 1997 war John Goodman in «Roseanne» als Dan Conner zu sehen, bevor in der Abschluss-Episode der Tod des Familienvaters offenbart wurde. 2018 holt ABC nicht nur die Serie, sondern auch Dan ins Leben zurück - und macht sich im neuen Teaser Trailer auch gleich darüber lustig.

Gemeinsam mit Tochter Becky (Alicia Goranson) sieht sich Dan in den Weihnachtstagen ein Basketballmatch an. Roseanne (Roseanne Barr) kommt ins Bild und fragt nach, ob die Partie sehenswert sei. «Großartig», antwortet Becky, ihr Vater grummelt jedoch, dass die «Chicago Bulls der Saison 96/97 diese Jungs jederzeit schlagen würden». «Du kannst nicht in der Vergangenheit leben, Dan», erwidert Roseanne, «Wenn die Dinge einmal fort sind, sind sie für immer fort.»

Dan und die doppelte Becky

Die Pointe bezieht sich sowohl auf die Serie selbst, als auch auf ihre männliche Hauptfigur. «Roseanne» ging immer schon sehr humorvoll mit «unerklärlichen» Phänomenen um. Als Sarah Chalke («Scrubs», «How I Met Your Mother») 1993 Alicia Goranson ersetzte, wurde in der Serie darüber gewitzelt, wie anders Roseannes Tochter Becky plötzlich aussah.

Beide Darstellerinnen werden in der kommenden Staffel zu sehen sein. Goranson - wie der aktuelle Teaser Trailer zeigt - als Becky, Chalke angeblich als deren Freundin Andrea, die ihr in allen Belangen nacheifert. Der Clip stellt zudem klar, dass Dan nicht als Geist oder imaginärer Freund in die Serie zurückkehrt. Sein Tod wird schlichtweg ignoriert, seine Geschichte neu geschrieben.

Am 27. März 2018 strahlt ABC die erste neue Folge von «Roseanne» aus. (lfd)

(L'essentiel)