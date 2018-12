Hast du auch keinen Bock mehr auf «Love Actually»?

«Last Christmas»! «Driving Home for Christmas»! «All I Want for Christmas Is You»! Diese Hits laufen derzeit gefühlt dreimal die Stunde im Radio. Auch das klassische Fernsehen zeigt sich punkto Weihnachtsfilme nicht gerade originell. «Love Actually», «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» und «Home Alone» hängen euch zum Hals raus? Dank Streaming-Diensten gibt es Alternativen!

Für Erwachsene mit Humor: «A Very Murray Christmas»

Wer liebt Bill Murray nicht? Wer liebt Weihnachten nicht? Eben. Die Kombination ist unschlagbar. «A Very Murray Christmas», bei dem der Komiker erneut mit seiner «Lost in Translation»-Regisseurin Sofia Coppola zusammenspannt, ist wegen seiner anzüglichen Witze und popkulturellen Anspielungen die perfekte Weihnachtsunterhaltung für Erwachsene. Mit dabei sind auch George Clooney, Chris Rock und Miley Cyrus. Und ganz viel Swing.

Wo? Bei Netflix!

Der Trailer zu «A Very Murray Christmas». (Video: Netflix)

Für Romantiker: «While You Were Sleeping»

Für viele ist das die beste romantische Komödie überhaupt. Zwar ist «While You Were Sleeping» kein klassischer Weihnachtsfilm, die Geschichte ist aber in der besinnlichen Zeit angesiedelt. Lucy (Sandra Bullock) wird durch ein Missverständnis für die Verlobte eines Mannes im Koma gehalten. Sie hält die Scharade für seine Familie aufrecht, doch dann verliebt sie sich unsterblich in seinen Bruder. Ein Highlight für alle Romantiker und die, die es werden wollen.

Wo? Bei Amazon, iTunes, Maxdome und weiteren Anbietern!

Der Trailer zu «While You Were Sleeping». (Video: Buena Vista Pictures)

Für Grinchs: «Nativity!»

Primarlehrer Paul («Hobbit»-Star Martin Freeman) ist erklärter Xmas-Hasser. Trotzdem wird er dazu verdonnert, die Inszenierung der Weihnachtsgeschichte an seiner Schule zu übernehmen. Als er seinem Rivalen von der Oakmoor-Schule anflunkert, dass Hollywood-Produzenten zur Premiere des Krippenspiels kommen, gerät die gesamte Kleinstadt in helle Aufregung. Der warmsüße Film wird Fans von «Elf» und «A Christmas Story» gefallen.

Wo? Bei Maxdome!

Der Trailer zu «Nativity!». (Video: Freestyle/E1)

Für Dramatiker: «The Family Man»

Worum geht es an Weihnachten? Auch darum, sich auf die wichtigen Dinge im Leben zu besinnen. Dafür bietet «The Family Man» die perfekte Steilvorlage. Der Überflieger Jack (Nicolas Cage) wacht am Weihnachtsmorgen in einer alternativen Version der Realität auf. Er hat seine Jugendliebe geheiratet und ist ein Reifenhändler mit überschaubaren Finanzen. Erst als er sein Schicksal akzeptiert, wacht er in seinem echten Leben auf. Und ändert es.

Wo? Bei Amazon und iTunes!

Der Trailer zu «The Family Man». (Video: Universal Pictures)

Für die Familie: «Get Santa»

Was, wenn der Weihnachtsmann mit seinem neuen Schlitten in London eine Bruchlandung hinlegt und sogar im Knast landet? Mit dieser Frage beschäftigt sich die familienfreundliche Komödie aus dem Jahr 2014. Am Schluss springen ein Neunjähriger und sein Vater ein und retten Weihnachten. Der britische Film ist die ideale Alternative zu «Home Alone».

Wo? Bei Amazon, iTunes, Maxdome und weiteren Anbietern!

Der Trailer zu «Get Santa». (Video: Warner Bros.)

(L'essentiel/cat)