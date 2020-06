Steht das Dschungelcamp vor dem Aus?

In Großbritannien läuft das Dschungelcamp unter dem Namen «I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!» Was kaum jemand weiß: Das ganze Set wird von den Briten aufgebaut und finanziert, der Sender stellt auch das Personal. Wenn die Angelsachsen dann abziehen, bleibt ein Teil des Personals dort und hackelt für die Deutschen weiter, die so für weniger Kosten von der Arbeit ihrer Vorgänger profitieren.

Weil Corona die Briten aber stärker beutelt als die Deutschen, ist noch nicht sicher, ob die Sendung gemacht wird. Doch wenn «I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!» keine Vorarbeiten leistet, sind RTL die Hände gebunden. Deutschland, Österreich und die Schweiz müssen also um ihr Fremdschäm-Format zittern, bis man im Land der Queen eine endgültige Entscheidung trifft.

(L'essentiel)