Disney+ verfilmt das Leben von Karl Lagerfeld

Das dürfte spannend werden: Die Streamingplattform Disney+ bastelt an einer Star-Original-Serie über Karl Lagerfeld. Die Geschichte beginnt im Sommer 1972 und folgt seinem Bestreben der erfolgreichste französische Modeschöpfer zu werden. Die Rivalität zwischen dem Designer und Pierre Bergé (dem Partner von Yves Saint Laurent) sowie Lagerfelds Liebesgeschichte mit Jacques de Bascher werden ebenfalls im Mittelpunkt der Serie stehen.

Der Sechsteiler «Kaiser Karl» wird in Frankreich gedreht und von Gaumont («Lupin») in Paris produziert. Sie basiert auf der gleichnamigen Biografie von Raphaëlle Bacqué, die zusammen mit den Autoren Isaure Pisani-Ferry) und Jennifer Have an der Serie beteiligt ist.

Wann startet die Serie?

«Kaiser Karl» ist mehr als nur eine Zeitdokumentation, es geht um Lagerfelds Welt und seine Persönlichkeit – als eine Person, die trotz ihrer Berühmtheit eine geheimnisvolle Atmosphäre kultivierte und bewahrte. Die Serie beleuchtet die High-End-Modehäuser der 70er Jahre und zeigt, wie Lagerfeld seine einzigartige und manchmal kontroverse persönliche Marke in einer Welt aufbaute, in der Äußerlichkeiten alles sind.

Wer Karl Lagerfeld in der Miniserie verkörpern wird und wer die Regie übernimmt, ist noch unklar. Auch der Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.

(L'essentiel/red)