So wird das Dschungelcamp in den Kölner Studios

Das Dschungelcamp wurde aufgrund der Pandemie zunächst von Australien nach Wales verlegt und schließlich komplett abgesagt. «Bild» will nun wissen, dass die Ersatzshow in den Nobeo-Studios in Hürth bei Köln stattfinden wird, im selben Studio, in dem auch die RTL-Formate «Stern-TV» und «Wer wird Millionär?» gedreht werden.

Während zweier Wochen sollen zehn Promis dort ähnlich wie beim Reality-TV-Format «Promi Big Brother» leben. Um Risiken zu vermindern, müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten jedoch vor Beginn der Show für fünf Tage in Quarantäne begeben.

Wie genau das Setting im Studio aussehen wird, ist unklar. RTL-Senderchef Jörg Graf deutete im «Mediengruppe RTL Podcast» an: «Wir wollten natürlich nicht auf ein «Ich bin ein Star» verzichten, aber auch nicht auf Biegen und Brechen den Dschungel im Schwarzwald nachspielen. Es wird eine tolle Mischung.»

Es wird Prüfungen geben

Auf die täglichen Dschungelprüfungen müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer wohl nicht verzichten. So teilte der Sender mit: «Die Camp-Anwärter müssen täglich ihre Dschungeltauglichkeit unter Beweis stellen.» Und auch «Bild» gibt an, dass die Prüfungen während der Liveshow auf dem Studiogelände und wie gewohnt in Anwesenheit des Moderationsduos Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42) stattfinden werden. Was ebenfalls gleich bleibt: Das Publikum bestimmt, welcher der Promis im Studiodschungel bleiben darf.

Dr. Bob wird extra eingeflogen

Auf Dschungelcamp-Maskottchen Dr. Bob werden Fans ebenfalls nicht verzichten müssen – er wird extra aus Australien eingeflogen. In einer Videobotschaft von RTL erzählt er: «Obwohl wir eure Leute nicht nach Australien bringen können, werden wir uns schon sehr bald sehen. Tatsächlich komme ich nach Deutschland! Ich bin froh, dass ich wieder meine besten Freunde Sonja und Daniel sehen werde.»

Alte Gewinner*innen coachen die Neuen

«Was uns erwarten wird in der Show, ist eine Mischung aus viel Rückblick, vielen Gesprächen mit ehemaligen Kandidaten und vielleicht mit Begleitpersonen von Kandidaten», so Moderator Hartwich. Außerdem soll es auch «ein bisschen Action» geben.

«Bild» gibt zudem an, dass frühere Dschungelköniginnen und -könige wie etwa Desiree Nick (64), Melanie Müller (33) und Menderes Bagci (36) in der Staffel vorbeischauen werden, um die neuen Dschungelpromis jeweils für einen Tag zu coachen.

Es wird keine Dschungelkrone geben

Die Promis der diesjährigen Staffel werden nicht um die Dschungelkrone kämpfen, sondern um einen Einzug ins Dschungelcamp 2022, das laut RTL wieder in Australien stattfinden soll.

Das sind potenzielle Promis

Auch 2021 werden einige bekannte Gesichter aus dem deutschen Trash-TV dabei sein. Laut «Bild» ist RTL etwa mit der ehemaligen «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin Zoe Saip (21) im Gespräch.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ????????????‍♀️ ℨ???????? ???????????????????????? ???????????????? ????????‍♀️???? (@zoesalome)

Auch «Temptation Island»-Teilnehmer Kevin Yanik (22) und «Love Island»-Kandidat Henrik Stoltenberg (24), Enkel des verstorbenen Politikers Gerhard Stoltenberg, könnten potenzielle Ersatz-Dschungelbewohner werden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Henrik (@henrik_stoltenberg)



(L'essentiel/Josefine Gamma)