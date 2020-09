Das macht der Wendler mit seiner «DSDS»-​​Gage

Geld ist dafür da, um es auszugeben – das ist und bleibt offenbar das Motto von Michael Wendler. Der Schlagerbarde soll einen Teil seiner Gage, die er für seinen Job als «DSDS»-Juror bekommt, bereits ausgegeben haben.

Laut Bunte hat er sich kürzlich ein Baugrundstück (1040 Quadratmeter) am malerischen «Redfish Cove» für umgerechnet 531.000 Euro gekauft. 100.000 davon waren eine Anzahlung, den Rest finanzierte er auf Pump. Das Grundstück befindet sich in einem Gebiet, das laut US-Behörden überschwemmungsgefährdet ist. Der Sänger soll die Sanierung der Flutschutzmauer bereits in Auftrag gegeben haben.

Warum sich Wendler und Laura für diesen Ort entschieden haben? Hier kann man gut Motorbootfahren – das Lieblingshobby des Paares. «In diesem Gebiet gibt es keine Brücken oder Schleusen. Mit dem Boot ist man schnell an den schönsten Stränden der Region und kann auch die idyllischen Inseln Sanibel und Captiva erreichen. Der Flughafen ist ganz in der Nähe», erzählt ein Makler in Cape Coral gegenüber dem deutschen Magazin. Die Gegend soll ruhig und bürgerlich sein.

(L'essentiel/red)