Sommerhaus-​​Streit eskaliert – Robens will die Scheidung

Eigentlich sollte nach dem Auszug von Andrej Mangold und Jennifer Lange im «Sommerhaus der Stars» alles harmonischer werden. Doch genau das Gegenteil ist der Fall: «Goodbye»-Deutschland-Darsteller Andreas Robens gerät mit seiner Frau Caro aneinander.

Was war passiert? Caro hatte sich am Abend mit Ex-«DSDS»-Sängerin Annemarie Eilfeld an einen Tisch gesetzt– sehr zum Missfallen von Gatte Andreas, der sie nachher zurechtweist. «Die müssen merken, dass es mir auf den Sack geht», meint er und droht ihr: «Wenn du so weitermachst, haben wir hier bald die erste Scheidung direkt im Sommerhaus!» Caro ist fassungslos und rennt weinend davon.

Doch Andreas kann es einfach nicht nicht lassen. Sogar bei Eva, Chris, Diana Herold und Michael Tomaschautzki ätzt er über seine Frau: «Ich habe keine Freunde hier, Caro geht mir dermaßen auf den Wecker hier. Wenn wir hier aus dem Sommerhaus raus sind, werden wir ein großes Problem haben!», klagt er. Abschließend meint er noch: «Wenn Caro so weitermacht, trenne ich mich von ihr!»

(L'essentiel/red)