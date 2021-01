«Luxemburger sind Männer für gewisse Stunden»

Wenn Claudia Obert über die Mattscheibe flimmert, dann verspricht das einiges – mindestens viel Champagner, Sprüche und Weisheiten am Fließband, eine ordentliche Portion Schamlosigkeit und dieses Mal auch zehn Männer. Die Geschäftsfrau und Reality-TV-Lady ist seit Donnerstag auf dem Streaming-Portal Joyn auf der Suche nach einem Mann, oder wie sie zusammenfasst: «Yes to the boys, yes to the drinks, yes to the party!»

Zur Wahl steht ihr ein buntes Potpourri geballter Männlichkeit zwischen 24 und 74 Jahren. Zum älteren Kandidaten-Semester zählt unter anderem Fiona Erdmanns (Germany's next Topmodel) Vater Gerd aus dem saarländischen Neunkirchen, den man wohl am ehesten als «bunten Vogel» beschreiben dürfte. Mit einem selbst kreierten Penis aus Feuerstein als Gastgeschenk konnte Bildhauer und Best-Ager-Model Gerd bei der anspruchsvollen Claudia allerdings noch nicht sonderlich punkten – das gute Stück war ihr zu klein.

Auf Anhieb kam allerdings Claude Paulus an. Der Luxemburger qualifizierte sich nämlich schon allein qua Geburt. «Ich kenne zufällig zwei, drei Luxemburger. Die sind glaub ich die Männer für gewisse Stunden», frohlockte Claudia nach dem ersten Kennenlernen. Der 44-Jährige hat sich für die Show viel vorgenommen: «Sie sagt sie ist dominant, mal schauen wie lange», ist seine Ansage.

Etwas TV-Erfahrung scheint der «Geschäftsführer und Gesellschafter einer Dating-App», wie er selbst sagt, schon gesammelt zu haben. Liebhaber des gepflegten Vormittagprogramms dürften ihn schon in Scripted-Reality-Formaten wie «In Gefahr» oder «Im Namen der Gerechtigkeit» zu Gesicht bekommen haben. Wie es mit Claudia weitergeht, bleibt vorerst spannend, denn in der ersten Sendung hat Claude sich bisher zurückgehalten. Zumindest namenstechnisch wären «Claude und Claudia» aber schonmal ein gutes Couple.

Wer die Sendung schaut, der weiß in der Regel schon vorher, worauf er sich einlässt und was man dafür braucht: Harte Nerven. Oder Alkohol – zumindest wäre letzteres wohl die Lösung von Kandidat Mario, der sich munter durch die Sendung trank und dabei Champagner-Fan Claudia den Rang ablief. Neben Ausfälligkeiten und Gebrülle lieferte der junge Barkeeper, der nicht müde wurde zu erklären, dass er zwar Thomas Mario hieße, man ihn aber doch Mario nennen solle, genau damit auch einen der wertvollsten Dialoge der Sendung.

Claudia: «Wie heißt du nochmal?» Mario: «Thomas Mario, aber nenn mich einfach nur Mario.» Claudia: «Mario?» Mario: «Genau.» Claudia: «Besser als Thomas, Thomas is so...urdeutsch.» Mario: «0815.» Claudia: «Nein, Thomas ist auch gut. Aber nicht für Barkeeper. Thommy – The Barkeeper.» Mario: «Kannst mich auch Thommy nennen, wenn du willst.» – «Daaarf ich euch Luigi vorstellen?!», wurde Mario kurzerhand der Gruppe präsentiert.

Wer als erstes rausfliegt und ob Mario nun Thomas Mario, Luigi Thomas oder Mario Mario heißt, wird sich wohl erst in der nächsten Sendung am 14. Januar aufklären. Dann geht das Schauspiel auf Joyn in die nächste Runde.

(mei/L'essentiel)