Jetzt operiert der erste homosexuelle Chirurg

Laut den Machern soll die neue Staffel von «Grey's Anatomy», deren erste Folge vergangenen Donnerstag auf dem US-amerikanischen Sender ABC Premiere feierte, «Season of Love» heißen. Und der Trailer macht dem Namen bereits alle Ehre. So sieht man nicht nur Meredith Grey (Ellen Pompeo) mit ihrem Kollegen Andrew Deluca (Giacomo Gianniotti) gemeinsam im Bett, sondern auch die männlichen Neuzugänge.

Besondere Aufmerksamkeit wird dabei Dr. Nico Kim, gespielt von Alex Landi, zuteil. Er ist in der 15 Jahre alten Geschichte von «Grey's Anatomy» der erste bekennende schwule Chirurg, der am OP-Tisch des «Grey Sloan Memorial Hospital» zu sehen ist. Und der neue Arzt im Krankenhaus verdreht auch gleich mal so manchen Kollegen den Kopf.

Techtelmechtel mit einem Praktikanten

Einer der jüngsten Mitarbeiter des Krankenhauss verliebt sich nämlich in den Neuzugang, wie James Pickens Jr. (64, er spielt Dr. Richard Webber) gegenüber «Popsugar» verrät: «Er fällt zuerst einem der Praktikanten auf, und es wird interessant sein zu sehen, wie sich das alles entwickelt.»

Gespielt wird Dr. Nico Kim von Alex Landi. Für den Jung-Schauspieler mit koreanisch-italienischer Abstammung ist es nach seinem Studium an der renommierten Schauspielschule Lee Strasberg in New York die erste große Rolle.

(Noch) kein fester Teil im Schauspielensemble

In wie vielen Episoden er Teil des Ärzteteams sein wird, ist noch unsicher. Fest steht: Landi wird vorerst keine feste Hauptrolle haben, da die Produzenten sehen möchten, wie gut seine Figur bei den Zuschauern ankommt.

(L'essentiel/kao)