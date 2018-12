Liebes-​​Comeback! Kathrin kehrt zu Bauer Guy zurück

Zweite Chance für Guy! Der Luxemburger TV-Bauer mit dem eigenwilligen Humor hat in der RTL-Kuppelshow «Bauer sucht Frau» doch noch eine neue Liebe gefunden. Die 48-jährige Kathrin, die schon nach dem ersten Tag vom Hof des Luxemburgers geflüchtet war, ist jetzt zu Guy zurückgekehrt.

Nicht so gut lief es bei der ebenfalls aus Luxemburg stammenden Kandidatin Danielle (51) und dem Hunsrücker Viehbauern Christian (56). Zwar verlief die Hofwoche laut Christian «sehr schön und romantisch», doch auf den hoffnungsvollen Schmuse-Auftakt folgte schnell die Ernüchterung des Alltags. «Ich werde nicht zu Christian ziehen. Unsere Charaktere sind einfach zu verschieden», gibt die Luxemburgerin zu. «Es passt einfach nicht.» Eine zweite Chance? «Seh' ich nicht», stellt Bauer Christian klipp und klar fest.

Nach Kathrins vorzeitiger Abreise sei es ihm schlecht gegangen, erzählt der 45-jährige Viehzüchter. «Nach ein paar Tagen hat mich Kathrin angerufen», erzählt Guy am Montag im Staffel-Finale. «Sie ist dann wieder angereist und wir haben eine schöne Woche nachgeholt.»

«Ein wundervoller Mensch»

Bei Kathrin scheint der Ärger vom ersten Aufeinandertreffen («Mit ihm kann man kein Gespräch führen») komplett verflogen zu sein. Mittlerweile sind Guy und Kathrin sogar ein Paar!

«Wir haben uns ausgesprochen und die Missverständnisse ausgeräumt. Ich habe Guy jetzt anders kennengelernt», berichtet die Erzieherin, während sie den Wohnraum neu dekoriert: «Guy lässt mir freie Hand bei der Umgestaltung. Er ist ein wundervoller Mensch.» Der Landwirt scheint mit den Deko-Maßnahmen seiner Herzdame zufrieden: «Schön gemitterlech.»

Wie in der Sendung am Montag zu erfahren war, will Kathrin sogar an den Hof des Luxemburgers ziehen. Guys Fazit: «Eine Frau, die glücklich ist, lebt sich schneller ein.» Na dann, viel Glück!

