«Superjhemp Retörns» bricht Zuschauerrekord

Zwei Monate nach dem Kinostart am 24. Oktober bricht «Superjhemp Retörns» den bisherigen Publikumsrekord! Mit 50.000 Zuschauern ist er der beliebteste luxemburgische Film und zeitgleich an den Kinokassen die Nummer eins des Jahres 2018. Das gab die Produktionsfirma Samsa-Film am Mittwochmittag in einer Pressemitteilung bekannt.

Um den großartigen Erfolg des Streifens zu veranschaulichen, hat Samsa-Film einen kurzen Spot produziert, den «Chrëschtdags Trailer».

50.000 spectateurs ! N°1 du box-office 2018 ! Record d'audience établi par un film luxembourgeois !

Merci !

"Superjhemp retörns" Chrëschtdags Trailer https://t.co/XWqJtO3N3D — Samsa Film (@Samsa_Film) 17. Dezember 2018

Des Weiteren kündigt die Produktionsfirma an, dass der Film weiterhin auf luxemburgischen Kinoleinwänden zu sehen sein wird. So wird «Superjhemp Retörns» in allen Luxemburger Kinos auch während der Weihnachts- und Neujahrsferien gezeigt.

(L'essentiel)