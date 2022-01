Tara lästert über Anouschka – «Die Gschissene»

Entweder schmeckt das Essen nicht oder sie bekommt nicht genug Schlaf: Wenn Anouschka etwas nicht passt, dann sagt sie das auch. Inzwischen ist nicht nur Tina von ihr genervt, sondern auch Tara. Am siebten Tag lästert sie mit Linda über Anouschka ab. «Sie sagt immer, Filip und ich würden nur eine Show abziehen. Die hat doch einen Knall, oder?» Linda ist empört: «Echt, das hat sie gesagt?»

Tara hat die Nase voll. «Jetzt kann sie wirklich schei*en gehen, die blöde Sau. Sie ist fake. Sie kommt die ganze Zeit zur mir und setzt sich zu ihm [Filip]. So eine Schleimerin, so eine Gschissene. Und hinterrücks redet sie über uns alle.» Die ehemalige Reality-TV-Queen hat keine Lust mehr, länger ihr «Maul zu halten». Sie will Anouschka damit konfrontieren und droht: «Na, jetzt ist es wirklich aus. Die braucht nicht noch einmal in meine Richtung schauen.»

Auch Filip erzählt sie von ihren Plänen: «Die Frau hat so ausgeschissen bei mir. Das ist so eine falsche Sau. Die ganze Zeit lästert sie über uns ab und dann kommt's her und gibt Bussis. Die geht mir schon so am Oasch.» Taras Entschluss steht fest: «Ne, die kann sich ficken. Ich werd' ihr nicht ins Gesicht lachen, wenn sie hinter meinem Rücken lästert.» Noch hat sie Anouschka nicht ihre Meinung gesagt. Aber wer weiß, vielleicht passiert das ja noch.

(L'essentiel/red)