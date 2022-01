Eric Stehfest verweigert den anderen das Essen

Premiere im Dschungelcamp: In der zehnten Episode von «Ich bin ein Star – hol mich hier raus!» spielte sich in Südafrika ein Drama ab, das es bisher noch nie gegeben hat. Eric Stehfest (32) verweigerte seine Dschungelprüfung – und somit allen anderen Kandidatinnen und Kandidaten das Essen. Der Grund: Der GZSZ-Darsteller steht seit Tagen mit seiner Konkurrenz auf Kriegsfuß.

So unterstellte der Schauspieler, wegen dem kürzlich ein Duschverbot erlassen wurde, seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern: «Die sind alle Fake» – und nennt sogar Namen: «Ich persönlich könnte auf die Energien von Linda, Peter, Tina und Filip verzichten», so der 32-Jährige. Auch mit Harald Glööckler (57) versteht er sich nicht. Nachdem ihm der Modedesigner beiläufig geraten hatte, nicht alle seine Storys zu glauben, platzte es aus Eric heraus: «Das geht gar nicht! Wir können nicht einfach Geschichten in die Welt scheißen, nur damit uns andere toll finden.»

Kein Extra-Essen für alle

Vom Zorn erfasst war Eric schließlich auf Rache aus – und die Chance für eine Abrechnung bot sich schnell. Als die Bewohnerinnen und Bewohner zwei unter ihnen für die Dschungelprüfung aussuchen mussten, bat Eric seine ahnungslosen Mitstreiterinnen und Mitstreiter: «Ich will, dass ihr mich wählt. Ich habe eine Mission.»

Tatsächlich wurde er nebst Bodyguard Peter Althof (66) für die Prüfung ausgewählt. Die Challenge hieß «Fluss mit lustig». Eric und Peter sollten in einen Käfig eingesperrt und im Fluss versenkt werden, wo acht Schlösser zu knacken waren. Doch kurz vor Start hieß es plötzlich Schluss mit lustig und Eric sagte: «Ich bin ein Star, holt mich hier raus» – das offizielle Stichwort, mit dem jede Prüfung sofort beendet werden kann.

Während ihn die Camperinnen und Camper bloß sprachlos anstarrten, erklärte der Schauspieler: «Ich habe keine Angst, aber im Camp gibt es Menschen, die frei heraus sagen, dass sie mich richtig Scheiße finden, meine Persönlichkeit Scheiße finden und meine Gefühle benutzt haben, um mir irgendwelche Geschichten zu erzählen.» Und weiter: «Ich bin nicht bereit, für Menschen Essen zu erspielen, die mich nicht leiden können. Das mache ich nicht.»

Als Sonja Zietlow (53) darauf hinwies, Peter Althof dürfe die Prüfung nicht alleine bestreiten und so wären alle Sterne verschenkt, antwortete Eric bloß: «Ist mir egal.» Das bedeutete im Endeffekt: kein Extra-Essen für die Mitcamperinnen und Mitcamper.

«Mir fehlen die Worte»

Eric seinerseits hat bereits seit Tagen konsequent auf das verdiente Essen der Anderen verzichtet. «Ich esse schon seit vielen Prüfungen nicht mehr mit», erklärt der Schauspieler. «Ich ernähre mich von Reis und Wasser, das reicht mir. Ich will nicht in eine Bringschuld kommen für Menschen, die mir nicht guttun.»

Dennoch reagieren seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter empört auf die Prüfungsverweigerung. «Mir fehlen die Worte. So eine Sache daraus zu machen, nur, weil man nicht von jedem gemocht wird», sagt etwa Filip Pavlovic. Genau wie Anouschka Renzi (57) hätte er den Schauspieler am liebsten nach Hause geschickt. Doch weil das Camp ohnehin unterbesetzt ist, wurde in der zehnten Episode niemand rausgewählt – und Eric kam – zumindest fürs Erste – ohne Konsequenzen davon.



(L'essentiel/Lara Hofer)