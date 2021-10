Bist Du bereit für die neue Staffel «You»?

Wahre «You»-Fans werden heute wohl kaum ein Auge zu machen. Pünktlich zur «Spooky Season» kehrt Stalker Joe Goldberg auf die Bildschirme der Netflix-Abonnenten zurück. Die Serie geht am 15. Oktober in ihre dritte Staffel – wird nach dem Cliffhanger des letzten Staffelfinales aber auch langsam Zeit.

Es hätte alles so schön enden können, doch sind wir mal ehrlich: Wer hätte sich hier schon ein Happy End gewünscht. Joe und Love bekommen ihr erstes Baby, ziehen in eine neue, ruhige Stadt – und wenn sie nicht gestorben sind... dann stalken sie noch heute. Denn offensichtlich hatte Joe gleich nach dem Umzug ein Auge auf seine neue Nachbarin geworfen. Nicht nur für das Mädchen von nebenan ganz schön gefährlich, sondern auch für Joe – immerhin ist seine Geliebte mindestens genauso boshaft wie er selbst. Oder bringt das Kind doch plötzlich Ruhe in das Leben des obsessiven Paares? Die neuen zehn Folgen werden es zeigen...

Und selbst danach dürfte es weiterhin spannend bleiben, denn bereits einen Tag vor der Veröffentlichung der dritten Staffel bestätigte der Streaming-Riese bereits die Fortsetzung der Serie.

(lm/L'essentiel)