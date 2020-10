Der Hummer lässt die Schale fallen

Vergangenen Dienstagabend lief die zweite Folge der aktuellen «The Masked Singer»-Staffel. Zu sehen waren natürlich wieder aufwendige Kostüme, und ein Undercover-Star wurde live enthüllt. Als Gastjurorin ergänzte Ruth Moschner (44) das Rateteam.

An den Kragen gings dem Hummer. Nach seiner Performance von «Magic in the Air» tippte das Rateteam zuerst auf einen Schweizer Helden der 90er. Wegen des knalligen Auftritts und den außerordentlichen Moves vermutete Moderatorin und Rateteam-Urgestein Sonja Zietlow (52), dass DJ Bobo (52) unter der Maske stecken könnte. Kollege Bülent Ceylan (44) tippte schließlich auf Jochen Schropp (41).

Diese Vermutung stellte sich nach dem Voting als richtig heraus – Jochen Schropp alias der Hummer muss gehen. Weiterhin performen werden: das Skelett, die Erdmännchen, die Katze, Anubis und das Nilpferd. Außerdem ist in der nächsten Woche das Alpaka wieder auf der Bühne zu sehen.

(L'essentiel/Pascal Kobluk)