Stars trainieren für ihre ersten Auftritte

Zahlreiche Großevents der Musik- und Filmbranche mussten in den vergangenen Monaten abgesagt oder verschoben werden. Rote Teppiche, Performances und Premieren: Für einmal wurde aufgrund der Coronavirus-Pandemie selbst in Hollywood der Pauseknopf gedrückt. Doch nun scheint das Showgeschäft wieder in Fahrt zu kommen – die erste internationale Preisverleihung, die als Liveshow im TV gesendet wird, findet am Sonntagabend statt.

Der Musiksender MTV lässt es sich nämlich trotz der anhaltenden Situation nicht nehmen, seine jährlichen Video Music Awards zu verleihen. Zusätzliche Maßnahmen haben es ermöglicht, dass die legendäre Show stattfinden kann: Anders als ursprünglich geplant werden die VMAs in diesem Jahr als Open-Air-Event in New York durchgeführt, inklusive der entsprechenden Beschränkungen, was die Publikumszahlen angeht.

Eisbäder gegen blaue Flecken

Für die Showacts und nominierten Stars bedeuten die VMAs vor allem eins – zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie werden sie wieder live vor Publikum auf der Bühne stehen. Dafür trainieren vor allem die Musikerinnen und Musiker, die am Sonntag auftreten werden, hart: Lady Gaga (34) und Ariana Grande (27) proben aktuell, bis ihre Beine voller blauer Flecken sind und nur noch Eisbäder gegen die Schmerzen helfen. Die beiden Perfektionistinnen werden erstmals ihren gemeinsamen Hit «Rain on Me» performen.

Auch für die K-Pop-Band BTS steht bei den Video Music Awards eine Premiere an: Die sieben Jungs werden zum ersten Mal mit ihrem jüngsten Hit «Dynamite» im TV zu sehen sein. «Wir sind nervös. Der Auftritt wird im Disco-Stil sein, mit neuen Visuals und neuen Tanzschritten», so Rapper und Bandleader RM in einem Interview mit MTV. Und wie BTS seinen Fans auf Tiktok zeigt, sitzt die neue Choreografie bereits.

(L'essentiel/Angela Hess)