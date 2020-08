Netflix entschuldigt sich für Skandal-​​Poster

Der Streamingdienst Netflix wird zurzeit heftig für seine Vermarktung des Coming-of-Age-Films «Cuties» kritisiert. Inbesondere das Filmplakat soll demnach die minderjährigen Darstellerinnen des Comedy-Dramas sexualisieren.

Der Film thematisiert das Leben der elfjährigen Amy, die in Konflikt mit den traditionellen Werten ihrer muslimischen, aus Senegal stammenden Familie kommt, als sie sich einer Twerk-Tanzgruppe aus ihrer Schule anschließt. Regisseurin Maïmouna Doucouré regt darin den Diskurs über die Hypersexualisierung junger Mädchen in Zeiten von Social Media an.

Auf der Filmreview-Plattform Rotten Tomatoes wird Doucouré von Kritikerinnen und Kritikern für ihren Umgang mit dem sensiblen Thema gelobt. Außerdem wurde sie am diesjährigen Sundance Film Festival für «Cuties» ausgezeichnet.

Netflix entschuldigt sich für das Filmplakat

Das Netflix-Plakat steht zudem in deutlichem Kontrast zum originalen französischen Filmplakat. In diesem Tweet werden die beiden Versionen einander gegenübergestellt. In einem Kommentar steht: «Das auf der linken Seite sieht aus wie eine Teenager-Coming-of-Age-Drama-Komödie, die die Hypersexualisierung von vorpubertären Mädchen kommentiert. Das zweite ist einfach nur die Hypersexualisierung von vorpubertären Mädchen.»

Auf Twitter entschuldigte sich Netflix mittlerweile für das kontroverse Filmplakat. «Wir bedauern das Plakat, das wir für ‹Cuties› verwendet haben, zutiefst. Es war weder in Ordnung noch repräsentativ für diesen französischen Film, der bei Sundance einen Preis gewann. Wir haben nun die Bilder und die Beschreibung aktualisiert.»

Petitionen wollen den Release verhindern

Mittlerweile kritisieren Leute auch den Film an sich, unter anderem weil die Mädchen darin aufreizend tanzen und damit Pädophile angesprochen werden könnten. So wurden bereits mehrere Petitionen gestartet, die Netflix dazu aufrufen, «Cuties» auf der Plattform nicht wie geplant ab dem 9. September zu zeigen. Eine davon hat am Freitagabend bereits 170.000 Unterschriften erzielt.

Eine Twitter-Userin meint dazu: «Es gab keine Kontroverse, als dieser Film dem Festivalpublikum vorgeführt wurde, aber jetzt steht er im Mittelpunkt einer Onlinekontroverse mit Zehntausenden von Menschen, die eine Petition unterzeichnen, in der behauptet wird, der Film fördere Pädophilie. Bloß wegen der Art und Weise, wie Netflix das Plakat gestaltet hat.»

Gegenüber Cineeuropa.org erkärte die französisch-senegalesische Regisseurin zuvor: «Je aufreizender und objektivierter eine Frau heute ist, desto mehr Wert hat sie in den Augen der sozialen Medien. Wenn man elf Jahre alt ist, versteht man all diese Mechanismen nicht wirklich, aber man neigt dazu, die anderen nachzuahmen. Ich denke, es ist dringend notwendig, dass eine Debatte über das Thema geführt wird.»

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)