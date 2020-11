Netflix kündigt eine zweite Staffel der Hit-​​Serie an

Netflix hat das Schicksal von «Emily in Paris» enthüllt. Am vergangenen Mittwoch verkündete der Streaming-Riese, dass Emily, gespielt von Lily Collins (31), in Paris bleiben wird. Dazu wurde ein Video gepostet, auf dem zur Feier der zweiten Staffel die ganze Besetzung «deux» sagt.

Die vom «Sex and the City»-Macher Darren Star (59) kreierte Liebesdrama-Serie folgt den Abenteuern von Emily, einer jungen Social-Media-Managerin, die von Chicago nach Paris zieht, um bei einem Luxus-Marketingunternehmen zu arbeiten.

Sie spricht kaum ein Wort Französisch, hat dafür aber unglaublich viele Bérets und schafft es, sich gegen ihre außerordentlich fiese Chefin durchzusetzen. In jeder Episode verliebt sich praktisch ein neuer Franzose Hals über Kopf in die junge Amerikanerin.

Der Name reimt sich

Aber das ist nicht alles, was uns Netflix in dieser Woche zu «Emily in Paris» verraten hat. Der Streamingdienst enthüllte auch, dass «Emily in Paris» mit einem französischen Akzent ausgesprochen werden soll, sodass sich «Emily» und «Paris» reimen.

(L'essentiel/Pascal Kobluk)