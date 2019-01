Chris Töpperwien ist Twitter-​​Dschungelkönig

Eine Woche ist es her, dass zwölf prominente und halbprominente Bewohner in das RTL-Dschungelcamp in Australien eingezogen sind. Und der Lagerkoller hat sich schon breitgemacht. Seit Tagen wird in feinster Busch-Manier gelästert, gestritten und ganz viel geheult. Ganz nach dem Motto: Wer nicht polarisiert, verliert.

Doch wer konnte bis jetzt eigentlich mit seinem Verhalten bei den Zuschauern punkten? Und wer muss bereits am Freitagabend seine Sachen packen und das Camp verlassen?

Wir haben den Twitter-Check gemacht und verraten, wer auf der Social-Media-Seite zu reden gibt, wer bei den Usern als Dschungelkönigfavorit gilt und welcher Promi die Erwartungen der Fans nicht erfüllen kann.

Chris Töpperwien

In den ersten Tagen lästerte TV-Auswander Chris Töpperwien beinahe minütlich über seinen Erzfeind und Mitcamper Bastian Yotta. Mittlerweile nahm er den selbsternannten Millionär vor Dschungel-Heulsuse Gisele Oppermann sogar in Schutz und steht den anderen Promis bei ihren Sorgen mit Rat und Tat zur Seite. Manche Twitter-User sehen ihn aufgrund seiner Entwicklung schon jetzt als «Dschungelpräsident».

Gehe ich recht in der Annahme, dass Chris #Toepperwien der einzige Erwachsene ist, der nicht einer andauernden Selbstinszenierung unterliegt? #ibes #IBES2019 #Authentizität— Psychodoc_Blog (@Psychodoc_Blog) 18. Januar 2019

Der #Töpperwien ist so etwa wie Sawyer aus LOST. Voll egozentrisch aber im Nachgang ganz lustig #ibes— Henrik ????‍♂️ (@toensberger) 18. Januar 2019

"Wenn ich hier raus komm, bin ich reif für die Psychiatrie" #toepperwien 4 Dschungelpräsident ???? #IBES— That tall chick (@darklondonsky) 15. Januar 2019

Bastian Yotta

Sein Motivationstraining «Mircale Morning» macht Bastian Yotta schon seit Tagen nicht mehr. Vielleicht weil es unter seinen Mitcampern keinen wirklichen Anklang fand. Stattdessen tischte der 42-Jährige am Lagerfeuer seine tragische Lebensgeschichte auf, spricht über den Kampf mit den Kilos, seine (angeblichen) drei Uniabschlüsse und über gemeine Menschen. Auf Twitter finden ihn die Zuschauer nicht gerade unterhaltsam. Sorry, Bastian!

Dieser #yotta ist einfach nur zum kotzen #Dschungelcamp— Gedoehns Rath (@Gedoehnsrath) 13. Januar 2019

Der #Yotta könnte eine tickende Zeitbombe sein, mal sehen ob er eskaliert. Das könnte dann sehr lustig werden.... #IBES— The Real Schulze (@DerSchulze) 12. Januar 2019

Evelyn Burdecki

Die «Bachelor in Paradise»-Kandidatin ist so herrlich verpeilt, dass es schon fast wieder liebenswert ist. Mit Sprüchen wie «Alles hat doch Schmerzen. Herz hat Gefühle, wenn man so draufdrückt. Aber das Gehirn ist ja voll befestigt im Kopf», «der amerikanische Ozean» oder «Hilti» statt «Healthy» mutierte sie schnell zum Publikumsliebling. Aber schafft es die 30-Jährige auch zur Dschungel-Queen? Die Twitter-User sind sich über Evelyn «The Brain» Burdecki uneinig.

Wenn #Evelyn aufgebracht redet stimmt plötzlich die Grammatik ???????????? #ibes— SuzieMcG26 (@g26_mc) 16. Januar 2019

#Evelyn verarscht gerade die ganze #IBES2019 Nation.Sich dumm stellen ist manchmal okay, aber wie sie das jetzt da abzieht... oha.... aber: Sendezeit steigt, Gagen nach dem ##Dschungelcamp auch.Hat das @RTLde gut eingekauft... quitproquo.....sie kommt so unter die letzten 3.— Twitti????Tahiti (@sregnifrettiwt) 17. Januar 2019

Fünfe! Ich falle in die Koje! Alklos. Text an @ntvde abgeliefert und online. Arme, arme Sibylle Rauch! Die muss man doch beschützen! Sehe #Evelyn schon jetzt haushoch als #Dschungelkönigin. #IBES, #Dschungelcamp.— Verena M. Dittrich (@vm_dittrich) 12. Januar 2019

Domenico de Cicco

Evelyns Ex-Freund, der mit ihr bei «Bachelor in Paradise» zusammenkam, obwohl zu Hause eine schwangere Freundin auf ihn wartete, ist der Camp-Macho. Domenico (35) lästert und flüstert wie ein Dschungelkönig, doch eine Aussprache mit Evelyn blockte er mehrmals ab. Für die Fans ein No-go.

„Wenn man die Freundin ein paar Wochen nicht hört, das ist voll hart..."Außer du machst bei „Bachelor in Paradise" mit, da vergisst du sogar, dass sie im siebten Monat schwanger ist.. ???? #domenico #ibes— 1904online (@1904online) 14. Januar 2019

Er ist die größte Ratte in #IBES verpiss dich #domenico— Frau Holle (@oykuperest) 15. Januar 2019

Dieser #Domenico wäre auch ein guter AfD-Abgeordneter: - Rückständiges Frauenbild.- Redet sich die Vergangenheit schön.- Behauptet es geht nur um die Familie.- Rennt bei Diskussionen weg, wenn es eng wird.- Holt irgendwie trotzdem genug Stimmen. #IBES— Thomas Poppe (@DerPoppe) 15. Januar 2019

Leila Lowfire

In ihrem Podcast «Besser als Sex» spricht Leila Lowfire (25) über die schönste Nebensache der Welt – mit allem was dazugehört. Im Dschungelcamp fiel sie bislang nur bei ihrem einmaligen Nacktbadeerlebnis auf. Auch den Twitter-Usern scheint es zu wenig. Schade.

Sie würde andere Sachen mit einer Banane ausprobieren... Die Frau ist bisher sooooo langweilig und prüde, aber ist DIIIIEEEE Sex-Bloggerin? #IBES #IBES2019 #Dschungelcamp #LeilaLowfire— Mr. Brightside (@fllbrddscrty21) 15. Januar 2019

Gisele Oppermann

Dauerprüfungsabbrecherin und Heulsuse Gisele «Gisela» Oppermann (31) hat aufgrund ihres bisherigen Verhaltens wohl die wenigsten Chancen auf die Dschungelkrone. Bei den Zuschauern kommt das Model gar nicht gut weg.

Ich hab 4 Sterne, Basti hat 0.... schon mal was von Teamwork gehört, du verwöhntes, faules Stück Fleisch #Gisele #ibes— Tobias L. (@pe_xel) 16. Januar 2019

Wie diese #Gisele ihr Kind ausgetragen hat, ist mir ein Rätsel! Wie bewältigt so eine das LEBEN überhaupt?! #IBES #Prüfung— provocateur (@_MissY_8) 12. Januar 2019

Wenn #Gisele so weiter macht, dann kommt die nicht lebend aus dem Dschungel zurück. So eine Ego-Kuh gab es schon lange nicht mehr im Camp. #IBES #IBES2019— Muckelchen (@Mucki1973) 16. Januar 2019

(L'essentiel/kao)