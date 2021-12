Kandidat scheitert bei 100-​​Euro-​​Frage

Kaum hatte er auf dem Fragestuhl von Günther Jauch Platz genommen, musste «Wer wird Millionär?»-Kandidat Tobias Hansch schon wieder abreisen. Der Mann aus der Ortschaft Bünde, rund 30 Kilometer nördlich von Bielefeld, scheiterte bereits an der zweiten Frage – und ging ohne Gewinn nach Hause.

Dabei hatte alles gut angefangen: Die Frage «Mit Silvester endet das Kalenderjahr am …?» konnte der 37-Jährige sofort richtig beantworten. In nur 4,22 Sekunden tippte Hansch die richtige Reihenfolge des Silvesterdatums 31.12. und durfte Jauch schon gleich gegenüber auf dem Ratestuhl sitzen.

Dann kam die erste Frage um 50 Euro, die Hansch ebenfalls mit Bravour beantwortete: «Um der Blockflöte Töne zu entlocken, muss man durch das Instrument …?» Von den vier Möglichkeiten wählte der Kandidat richtig «Luft blasen».

Kandidat hat zwei versteckte Hinweise ignoriert

Bei der 100-Euro-Frage scheiterte er aber dann: «Wem begegnet man in der norddeutschen Region Dithmarschen zumindest buchstäblich auf jeden Fall?» Die Antworten lauteten: «A: drecksack, B: arsch, C: schweinehund oder D: wichser». Dass alle vier Nomen klein geschrieben waren und dass in der Frage das Wort «buchstäblich» vorkam, brachte den Elektrotechniker nicht auf die Idee «arsch» zu sagen. Mit einem Lächeln meinte Hansch: «Da würde ich sagen, man wird auf jeden Fall viele Schweine und Hunde sehen. Deswegen würde ich Antwort C sagen.» Ein fataler Fehler.

Als Jauch dem Kandidaten die richtige Antwort verriet, fuhr sich der fünffache Vater einer Patchwork-Familie mit den Händen über den Kopf. «Das ging schnell», sagte der Moderator. Dann versuchte er, Hansch etwas zu trösten: «Es gibt schlimmere Schicksale auf der Welt. Machen Sie sich nichts draus.»

Die Twitter-Gemeinde reagierte allerdings ziemlich verärgert. «Normalerweise macht Jauch einen Wink mit dem Zaunpfahl, wenn die Antwort bei den ersten Fragen falsch ist», twitterte ein User.

«Den hat Günther aber eiskalt auflaufen lassen», kritisiert ein anderer die Rolle des Moderators.

Zwei Userinnen werfen Jauch sogar Sexismus vor. Wäre Hansch eine Frau gewesen, hätte er ihm etwas nachgeholfen. «Pech für den Kandidaten, dass er keine Frau war…», schreibt eine. «Den Eindruck hatte ich auch, war schon auffällig. Bei Frauen wird er deutlicher und sagt das sie einen Joker nehmen sollen», meint die andere.





(L'essentiel/Karin Leuthold)