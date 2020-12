David Guetta will mit «Voice»-​​Kandidatin arbeiten

Aus den zehn übrig gebliebenen Talenten bei «The Voice» mussten die Coaches zwei aussuchen, mit denen sie im Halbfinale um den Titel der Gesangshow kämpfen wollen. Eine Kandidatin stach dabei ganz besonders hervor: Paula Dalla Corte – bei ihrem Gesang war sogar Weltstar David Guetta ganz baff.

Die 19-Jährige sorgte mit ihrer gefühlvollen Version von Lewis Capaldis «Bruises» für Gänsehaut beim Star-DJ. David Guetta schwärmte: «Du klingst unfassbar gut. Du zeigst so viele Emotionen. Wenn es nicht mit "The Voice of Germany" klappt, ruf mich an und wir finden was für dich!»

(L'essentiel/tha)