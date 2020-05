«Ich organisier den Tiger» – Pochers Pläne für Wendler

Die Braut, Laura Müller, ist bei «Let's Dance» rausgeflogen. Mit ihrem Bräutigam Michael Wendler sitzt sie trotzdem in Deutschland fest, weil die Rückreise in die USA zur Zeit nicht möglich ist. Die Hochzeitsvorbereitungen laufen trotzdem auf Hochtouren, immerhin soll es Anfang August so weit sein. Michael Wendler lädt schon die ersten Gäste ein. Überraschenderweise steht auch Oliver Pocher auf der Liste. Obwohl der keine Gelegenheit auslässt, Wendler auf die Schippe zu nehmen.

Pocher will aber nicht so recht, wie der Wendler am Rande der Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» ausplauderte: «Also er hat nicht zugesagt. Ich habe ihn aber nochmal eingeladen, mal gucken, was dann letzten Endes dabei rauskommt.»

Der Comedian ziert sich und behauptet, es läge daran, dass die Hochzeit auf RTL übertragen wird. Auch Sängerin Sarah Connor und TV-Moderatorin Gülcan Karahanci hätten ihn eingeladen, beide heirateten live im TV. «Diese Fernsehhochzeiten, das ist nicht so ganz mein Ding.» Auf den Junggesellenabschied ist Pocher aber schon scharf: «Ich hab immer gesagt, ich organisiere den Tiger. Dann wird das eine gute Party werden.»

(L'essentiel)