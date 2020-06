«Lord of the Rings»-​​Serie sucht Narbengesichter

Für die «Lord of the Rings»-Serie sucht eine neuseeländische Schauspielagentur nach «untypischen» Gesichtern. Die Firma, die für das Casting der neuen Amazon-Serie verantwortlich ist, schaut sich Menschen mit auffallenden physischen Eigenschaften an, die eine Nebenrolle übernehmen wollen.

«Wir suchen Leute mit Überbiss, Verbrennungen im Gesicht, langen oder dünnen Gliedmassen und tiefen Wangenknochen», heißt es in einer Facebook-Anzeige. Auch Akne-Narben, hervorstehende Ohren, dicke oder interessante Nasen, kleine oder große Augen, generelle Missbildungen und fehlende Gliedmassen sind gefragt.

«Markiere deine ‹funky› aussehenden Freunde»

Die Argenturchefin von BGT Actors Models & Talent erklärt in einem beigefügten Video, dass Menschen, die zu schön sind, ihre «funky» aussehenden Freunde markieren sollen. Diesem Aufruf sind bereits einige Facebook-User gefolgt. Die Agentur sucht allerdings nur Leute, die in Neuseeland leben. Du kannst deine Freunde also leider nicht anmelden.

Die Dreharbeiten sollen nach einer Corona-bedingten Pause nächsten Monat wieder aufgenommen werden. Die Serie spielt Tausende von Jahren vor den «Herr der Ringe»-Büchern. Die erste Staffel soll 2021 mit 20 Folgen auf Amazon Prime veröffentlicht werden.

