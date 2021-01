Ex-​​Kandidat übernimmt Lauras «DSDS»-​​Job

Nicht nur Michael Wendler, sondern auch seine Frau Laura Müller hätte dieses Jahr bei «Deutschland sucht den Superstar» auftreten sollen.

Laut Express war sogar eine eigene TVNow-Show mit dem Arbeitstitel «Lauras Tagebuch» geplant, die sie hinter den Kulissen der Castingshow zeigt. Dort sollte die Influencerin als Social-Media-Coach auftreten und den Kandidaten dabei helfen, ihre Sozialen Netzwerke optimal zu nutzen.

Er übernimmt Lauras Job

Doch spätestens dann, als der Wendler mit seinen abstrusen Verschwörungstheorien auf sich aufmerksam machte, wurde der Vertrag gekündigt. Ein Ersatz für Laura wurde schnell gefunden – und zwar Momo Chahine (24). Er ist laut tvmovie bereits in der ersten «DSDS»-Folge zu sehen.

Momo ist kein Unbekannter: Der 24-Jährige nahm 2019 an «DSDS» teil und schaffte es damals bis in die Live-Shows, 2020 nahm er zudem an «Kampf der Realitystars» teil.

(L'essentiel/red)