«Respektlos» – M'Barek wettert gegen Netflix

Ob auf Twitter oder auf Instagram: Netflix versucht seine Nutzer stets bei Laune zu halten. Doch nicht immer gelingt das dem Streaming-Giganten. Zuletzt waren die User eher verärgert als belustigt.

Diesmal ging es um ein Insta-Posting, das den Schauspieler Maximilian Mundt in «How to Sell Drugs Online (Fast)» sowie KJ Apa aus «Riverdale» zeigt. Der Darsteller aus der US-Serie «Riverdale» ist offensichtlich um einiges durchtrainierter als Maximilian. Das Foto kommentierte Netflix schließlich mit den Worten «Teenager in Deutschland» und «Teenager in Riverdale».

Ein Kommentar, den viele User ziemlich daneben fanden. Sie finden den Körpervergleich alles andere als witzig, einige werfen dem Streaming-Giganten deswegen sogar Bodyshaming vor. Auch der «How to Sell Drugs Online (fast)»-Darsteller selbst ärgerte sich über das Meme und schrieb: «rude» (= bösartig, unverschämt). Prominente Unterstützung bekam er dabei von Filmstar Elyas M'Barek. Er fand den Post ebenfalls nicht witzig und kommentierte den Beitrag von Netflix mit dem Wort «respektlos».

(L'essentiel/red)