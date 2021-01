Das ist Lenis Job bei «Germany's Next Topmodel»

Diversität wird in der 16. Staffel «Germany's Next Topmodel» ganz groß geschrieben. Neben Transgender- und Curvy-Models ist erstmals auch eine gehörlose Kandidatin dabei: Maria. Seit ihrer Geburt ist die 21-Jährige taub. In der Show wird sie daher immer von einer Dolmetscherin begleitet.

Zur Not muss aber auch Heidis Tochter einspringen. Leni beherrscht nämlich die Gebärdensprache – in der ersten Folge GNTM nutzt Heidi das schamlos aus. «Na komm, Leni. Du kannst doch auch Gebärdensprache»", fordert sie die 16-Jährige auf. Leni wirkt etwas überrascht, meistert die Aufgabe aber bravourös.

«Ich wollte sehen, ob sie das auch wirklich kann»

«Natürlich musste ich sie als stolze Mama aus dem Publikum holen. Meine Tochter hat es auch gelernt. Denn sie wollte kein Spanisch oder Französisch lernen, sondern sie wollte unbedingt Sign-Language machen. Da wollte ich halt sehen, ob sie das auch wirklich kann», offenbart Heidi bei der Pressekonferenz von «Germany's Next Topmodel».

Die 47-Jährige gesteht lachend: «Ich habe sie da vielleicht ein bisschen vorgeführt.» Sonst soll Leni aber keine große Rolle in «Germany's Next Topmodel» spielen. «Vielleicht in ein paar Jahren», meint Heidi.

