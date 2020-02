«Two and a Half Men»-​​Berta entging nur knapp dem Tod

Zwölf Jahre lang begeisterte Conchata Ferrell als mürrische Haushälterin Berta an der Seite von Charlie Sheen und Ashton Kutcher die Fans der US-TV-Serie «Two and a Half Men». Wie das amerikanische Promiportal TMZ jetzt berichtet, musste die heute 76-Jährige die letzten Wochen auf der Intensivstation um ihr Leben kämpfen!

Bereits im Dezember war Ferrell in ein Krankenhaus in Charleston, West Virginia, eingeliefert worden, nachdem sie sich schwach und matt gefühlt habe. Ersten Tests folgte die Schockdiagnose: Die Schauspielerin litt bereits an einer schweren Niereninfektion, die sich rasant ausbreitete. Bakterien waren bereits in den Blutkreislauf eingedrungen.

Wegen der akuten Lebensgefahr wurde die 76-Jährige sofort auf die Intensivstation gebracht, wo Ärzte mehrere Wochen um das Leben des TV-Stars kämpfen mussten – mit Erfolg. Mittlerweile befindet sich Ferrell wieder in Los Angeles und dürfte völlig genesen sein.

Keine Lust auf Pension

Laut TMZ soll die Amerikanerin länger an das Bett gefesselt gewesen sein. Mehrere Physio-Einheiten pro Tag wären nötig gewesen, damit sie wieder eigenständig gehen konnte.

Gegenüber dem Blatt erzählte Ferell, dass sie nun so bald wie möglich wieder fit werden und vor die Kamera treten wolle.

