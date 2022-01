Diese Stars ziehen ins Dschungelcamp ein

Am 21. Januar ist es so weit: «Ich bin ein Star – holt mich hier raus», das RTL-Dschungelcamp, geht in die sage und schreibe 15. Runde. Nun sind alle zwölf Kandidaten der Sendung mit den berühmten Ekel-Prüfungen bekannt.

Wer von ihnen Prince Damien, den Dschungelkönig 2020, ablösen wird, wird am Ende von 17 Folgen feststehen.

(L'essentiel)