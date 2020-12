Diese Stars sind im neuen «Game of Thrones»-​​Spin-​​Off

«Game of Thrones» ist zwar zu Ende, doch dafür kommt ein Spin-Off. Gedreht wird bereits 2021, ein Jahr später soll die Serie ausgestrahlt werden. Die Geschichte basiert auf dem Buch «Feuer und Blut» von Autor George R. R. Martin und spielt 300 Jahre vor den in «Game of Thrones» geschilderten Ereignissen.

«Ready Player One»-Star spielt mit

Die ersten Darsteller sind bereits gefunden, wie HBO auf Twitter mitteilte. Dazu zählt unter anderem Olivia Cooke, bekannt aus dem Sci-Fi-Thriller «Ready Player One». Sie wird in die Rolle der Alicent Hightower schlüpfen. Matt Smith aus «The Crown» wird Prinz Daemon Targaryen verkörpern.

Weitere Schauspieler

Ebenfalls mit dabei: Emma D'Arcy («Wanderlust») als Prinzessin Rhaenyra Targaryen. Die Hauptrolle fungiert übernimmt Paddy Considine («Peaky Blinders»): Er wird in der Serie zu einem «unvergleichbaren Krieger» und Drachenreiter, der «das wahre Blut des Drachen» besitzt.

(L'essentiel/red)