Kandidatin nennt Bachelor «Asi» und fliegt raus

Eigentlich zeigte sich TV-Bachelor Niko Griesert in den vergangenen Folgen beeindruckt von Esters Schlagfertigkeit. Doch in der kommenden Folge (Ausstrahlung am Mittwoch) hat die Hannoveranerin wohl über das Ziel hinausgeschossen. Alles begann mit einem netten Date und einer ausgebrochenen Schneeballschlacht zwischen dem Bachelor und vier Kandidatinnen.

Das Lachen verging ihnen schnell, als der Rosenkavalier einen Schneeball wirft, der Karina genau im Nacken traf. Daraufhin konnte sich Ester folgenden Satz nicht verkneifen: «So was nennt sich Gentleman, toller Bachelor», zeigte sie sich empört, «Was bist du für ein Asi?». Doch genau dieser Satz ging dem Rosenkavalier dann zu weit. «Mich trifft so was, weil ich genau das nicht sein möchte», sagte Niko. In der Nacht der Rosen bekam Ester dann keine Rose von ihm.

(L'essentiel/tha)