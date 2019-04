«GoT» sorgt für Millionen illegaler Downloads

Auf legalem Weg verfolgten laut Angaben von HBO am Sonntagabend rund 17,4 Millonen Menschen die Premiere von Staffel 8 im Fernsehen. Der bisherige Zuschauer-Rekord vom Auftakt der siebten Staffel wurde damit um 1,3 Millionen weit übertroffen.

Verglichen mit den Zahlen der illegalen Streams und Downloads wirkt das allerdings trotzdem recht klein. Denn in den ersten 24 Stunden nach der Erstausstrahlung wurde «Winterfell», so der Titel der ersten Episode, weltweit 55 Millionen Mal auf illegalem Weg konsumiert.

Alleine in Indien verfolgten so 10 Millionen Fans den Anfang vom Ende der Fantasy-Serie. Auf Platz zwei folgt mit fünf Millionen illegaler Streams und Downloads China. Im HBO-Heimatmarkt USA waren es immerhin noch vier Millionen Mal. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, steigen Zuschauerzahlen im Lauf einer «Game of Thrones»-Staffel normalerweise. Es wird also mit weiteren Rekorden der Superlative zu rechnen sein.

(L'essentiel)