Zuschauer regen sich über Lenas Outfit auf

Stylisch oder doch eher ein Fashion-Fauxpas? Die Zuschauer sind sich bei dem Outfit von Lena Gercke nicht ganz sicher. Die ehemalige «Germany's Next Topmodel»-Siegerin präsentierte sich in der Musikshow «Masked Singer» in einem cremefarbenen Oversize-Blazer, darunter trug sie nur einen schwarzen schlichten BH.

Manchen Zuschauer war das Outfit viel zu freizügig. «Warum hockt Lena Gercke halbnackt am Tisch?», fragt ein Twitter- User. Überhaupt sei es völlig «unpassend», dass Lena sich ausgerechnet zur Primetime so «nackt» zeigt: «Muss man um 20.15 Uhr halb nackt auf die Bühne?», «Meine Güte Pro7: Reicht der Lena doch mal ein T-Shirt. Diese Sendung schauen auch Kinder!» oder «Familienfernsehen um 20.15 Uhr und Lena wird mit solchen Klamotten bestückt», heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Meine Güte Pro7: Reicht der Lena doch mal ein T-Shirt. Diese Sendung schauen auch Kinder! #TheMaskedSinger #MaskedSinger — Telekolleg (@Telekolleg1) March 9, 2021

Muss man um 20:15 Uhr halb nackt auf die Bühne ???? aber mega Figur Lena Gercke #MaskedSinger — Melanie (@Mella0312) March 9, 2021

Lena, dass gibt doch eine Blasenentzündung. Zieh dir was warmes an #MaskedSinger — Patrick (@don_king_87) March 9, 2021

Doch nicht alle kritisieren Lena für ihr Outfit. Viele finden die bösen Kommentare völlig daneben, zumal am Vortag noch Weltfrauentag war. «Einen Tag nach dem Weltfrauentag wird Lena Gercke für ihren Kleidungsstil kritisiert. Kannst du dir nicht ausdenken», ärgert sich ein Zuschauer. Von einigen Usern gibt zudem auch Komplimente. «Du bist unfassbar hübsch», schwärmt ein User.

Gestern noch den Weltfrauentag feiern und heute gegen Lena Gercke auf Twitter schießen, weil einem ihre Garderobe nicht gefällt. Ganz stark.#MaskedSinger — ferb_derp (@ferb_derp) March 9, 2021

Und alle Männer so:



"Alter, Lena Gercke nur im BH."



Und alle Frauen so:



"Mein Gott hat die schon wieder abgenommen? Ist der nicht kalt?"#MaskedSinger — Steffi (@Steffi721981) March 9, 2021

Einen Tag nach dem #Weltfrauentag wird Lena Gercke für ihren Kleidungsstil kritisiert. Kannst du dir nicht ausdenken. #MaskedSinger — Matthias Patock (@matthiaspatock) March 9, 2021

(L'essentiel/red)