Guido Maria Kretschmer rastet wegen Echtpelz aus

«Colorblocking» war das Motto der Show am Sonntagabend. Die vier exzentrischsten Modeliebhaber des Landes traten gegeneinander im Farben-Match an. Möglichst bunt sollte es werden. Leider waren beim Outfit von Modedesignerin Monella Caspar nicht die Farben das Thema über das gesprochen wurde.

Schon bei der Begrüßung in ihrer Berliner Wohnung sorgte Caspar für Stirnrunzeln, als sie den Kandidaten «lebendiges Wasser» zum Trinken anbot. Promi-Wahrsagerin Lilo Kiesewetter dazu: «Also, in lebendigem Wasser hätte ich aber Fische schwimmen sehen». Und auch Make-Up-Artist Robin Rayanian relativierte: «Das ist einfach nur Wasser, mein Schatz.»

«Du wirst gebissen werden»

So weit, so amüsant. Beim Shopping sahen alle Teilnehmer völlig schwarz. Caspar wählte nämlich einen rosa Fuchspelz, um ihr Styling aufzupeppen und legte diesen um ihren Hals. Jubelstürme von ihren Kollegen gab es aber keine. Im Gegenteil: «Eigentlich geht Fell nicht», meinte Kinderbuchverlegerin Sarah Settgast. Kiesewetter konnte auch nur den Kopf schütteln: «Ich habe ein Problem mit echtem Fell.» Caspar selbst war sich keiner Schuld bewusst und meinte: «Ich finde es toll und habe da jetzt auch kein schlechtes Gewissen.»

Guido Maria Kretschmer nahm kein Blatt vor den Mund

Guido hielt sich mit seiner Meinung weniger zurück als die Teilnehmer. Er fand keine schönen Worte für das Styling-Fauxpas: «Ich bin kein Fan von dem Pelz! Ich weiß, du wirst am jüngsten Tag irgendwann im Nirvana gebissen werden. Das werden die Füchse sein!»

Die Shopping-Queen-Krone durfte sich am Ende Robin aufsetzen. Er wählte Pailletten-Shorts, Bärchen-Shirt, eine pinke Perücke und eine Regenbogenfahne. Guido dazu: «Der Look ist so ein bisschen Christopher Street Day. Das finde ich ein wichtiges Signal!»

