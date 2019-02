Tokio Hotel liefern 2019 den Titelsong zu GNTM

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf Instagram veröffentlicht die Macher von «Germany's Next Topmodel» einen Trailer, der etwas tiefere Einblicke in die neuste Staffel der Model-Castingshow gewährt. Was ebenfalls bekannt ist: der Titelsong für die Ausgabe 2019.

Der wird dieses Jahr von Tokio Hotel geliefert und heißt «Melancholic Paradise», wie ebenfalls via Instagram bekannt gegeben wurde. Lange war gemunkelt worden, ob und wie Heidi Klums (45) Verlobter, Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (29), in der Staffel stattfinden wird. Nun wissen wirs: Tom erhält mit dem Titelsong eine echte Liebesbekundung von Heidi (und die Band eine schöne Schleichwerbung). Erste Insta-Snippets zeigen übrigens: Auch die Verlobung wird Thema in der Staffel.

Neue Juroren, neue Challenges, gleiches Muster

Was sich bewährt hat, bleibt: Es wird auch dieses Jahr Shootings, die den Kandidatinnen einiges abverlangen, viel Gekreische und gut gemeinte Tipps und Weisheiten von den berühmten Gast-Juroren geben.

In der diesjährigen Staffel sind diese übrigens stärker vertreten als bisher. Unter anderem werden an Heidis Seite Thomas Gottschalk (68), Gisele Bündchen (38), Stefanie Giesinger (22) und Winnie Harlow (24) zu sehen sein.

Die erste Folge der neuen Staffel von «Germany's Next Topmodel» wird auf Prosieben am 7. Februar zu sehen sein.

(L'essentiel/mim)