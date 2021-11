Lena wieder bei «The Voice Kids» dabei

Gutgelaunt meldete sich die ehemalige Song-Contest-Siegerin Lena Meyer-Landrut bei ihren 4,1 Millionen Follower auf Instagram. Sie enthüllte, dass sie in der neuen Staffel «The Voice Kids» wieder in der Jury sitzen wird: «Mehr als aufgeregt, dass ich zum siebten Mal im The Voice Kids-Stuhl sitzen darf. Ich freue mich wie bekloppt auf die Talente, auf die Coaches und das ganze Erlebnis. Und jetzt erstmal Happy Blinds.»

Dazu teilte sie ein Foto, das sie mit ihren Kollegen Alvaro Soler, Wincent Weiß und die Fanta4-Stars Michi Beck und Smudo zeigt. Keiner von ihnen war so lange wie Lena, die 2015 mit Talent Noah-Levi Korth schon einmal gewonnen hat, Jurorin bei der TV-Show. Sie sagt: «Der rote Stuhl ist quasi mein Wohnzimmer. Nach sechs Staffeln als Coach macht mir keiner was vor.»

Den ersten Drehtag hat die Sängerin mittlerweile hinter sich. «Und es geht weiter», freut sich die Sängerin auf Instagram, die gerade auf dem Weg zu zweiten Blind-Audition ist. Ihr Fazit: «Es war gestern schon so cool. Es ist so schön wieder zurück zu sein. Es macht so mega, mega, mega viel Spaß.» Weitere Stories zeigen sie beim Stylisten hinter den Kulissen.

(L'essentiel/red)