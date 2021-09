Gottschalk bringt «Wetten, dass...?» zurück

Nach über zehn Jahren Pause wagt er es noch einmal. Der «Wettkönig» schlüpft wieder in einen schrillen Anzug und wird am 6. November sein Publikum in Nürnberg begrüßen.

Wie auch schon vor 40 Jahren wird am Konzept nichts geändert: Hollywood-Stars werden vorbeischauen, es wird natürlich eine Baggerwette geben und auch internationale Musikacts sind geplant.

ZDF-Unterhaltungschef Dr. Oliver Heidemann: «Es wird ein "Wetten, dass..?", wie wir es uns alle vorstellen. Kein Blick zurück, sondern eine große Familienshow mit allem, was diese Sendung immer stark gemacht hat. Wir haben tolle Wetten, selbstverständlich auch eine spektakuläre Außenwette, nationale und internationale Musikacts und eine Couch voll mit großen Stars. Dazu ein Moderator, der sich riesig darauf freut, in sein altes Wohnzimmer zurückzukommen. Und wenn dann noch Michelle Hunziker die Bühne betritt, dann wissen alle, dass das der beste Platz für diesen Abend ist.»

(L'essentiel/slo)