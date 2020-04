Wer in dieser Netflix-​​Show Sex hat, verliert Geld

Das Kennenlernen

Netflix hat in der ersten Folge jeweils fünf Frauen und Männer in eine luxuriöse Villa am Meer eingeladen. Alle sind jung, durchtrainiert und «horny».

Schon beim Kennenlernen wird klar, wie interessant sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gegenseitig finden. Das Flirten beginnt, und bereits nach kurzer Zeit werden Zärtlichkeiten ausgetauscht.

Die Regeln

Doch genau das wird ihnen untersagt. Denn Lana, eine virtuelle Frau aus einer Box, erklärt am ersten Abend die Regeln: kein Sex! Auch alle anderen sexuellen Berührungen und Kontakte sowie das Küssen sind strengstens verboten. Auch Selbstbefriedigung wird nicht erlaubt.

So sollen die zwischenmenschliche Beziehung und die Kommunikation unter den Datenden gestärkt werden. Die Singles sind geschockt.

Hier ist der Trailer zur ersten Staffel von «Too Hot to Handle».

Das steht auf dem Spiel

Lana erklärt, dass jegliche Art sexueller Aktivität bestraft wird. Und zwar schrumpft der gemeinsame Geldpott, in dem umgerechnet knapp 100.000 Euro liegen, jedes Mal ein wenig, wenn die Grenze der erlaubten sexuellen Handlungen überschritten wird. Doch wie viel zum Beispiel ein Kuss kostet, weiß niemand, bevor es tatsächlich passiert.

Eine weitere Hürde: Jede Übertretung kostet nicht nur die Übeltäterinnen oder -täter, sondern alle etwas, und Lana verrät jeweils nicht, wer sich den Fauxpas erlaubt hat. Intrigen und Lügen – kurz: großartiges Realitiy-TV – sind vorprogrammiert.

(L'essentiel/kro)