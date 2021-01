Publikums-​​Joker gibt falsche Antwort und weint

Niklas Bayer wird wohl die «Vogelhochzeit» nie wieder vergessen. Denn diese wurde ihm letzten Endes zum Verhängnis. Dabei wollte Günther Jauch für 125.000 Euro lediglich wissen, wer denn bei dem Lied der Bräutigam war. Die Amsel, die Drossel, der Fink oder der Starr?

Wie oft wird der Dortmunder das Lied schon gehört haben. Er traute sich dann aber doch nicht spontan drüber. Der Psychologe hoffte auf die Hilfe von einem ehemaligen Kandidaten aus dem Publikum. Andrea Bringenberg stand blitzschnell auf und war sich relativ sicher, dass die Amsel der Bräutigam sei.

«Nicht weinen!»

Niklas vertraute ihr blind und loggte die Antwort ein. Danach stimmte Günther Jauch das Kinderlied an, welches für seinen Kandidaten zu einem Horror-Soundtrack wurde: «Ein Vogel wollte Hochzeit machen, in dem grünen Walde, Fidirallala, Fidirallala, Fidirallalala...» Niklas und Andrea hörten dem Moderator gespannt zu als er weitersang: «Die Drossel war der Bräutigam, die Amsel war die Braute...» In dem Moment schossen dem Publikums-Joker die Tränen in die Augen.

«Nicht weinen», rief Jauch in die Ränge. Ihre Antwort: «Mir tut er nur leid», und vergräbt ihr Gesicht dabei in ihren Händen. Niklas betont jedoch, dass er ihr nicht böse sei. Immerhin konnte er mit 1000 Euro nach Hause gehen.

(L'essentiel/slo)