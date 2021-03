Jamie Foxx soll in neuer Serie Mike Tyson spielen

Hollywood-Star Jamie Foxx soll in einer neuen Serie die Box-Legende Mike Tyson verkörpern. Die Mini-Fernsehserie befinde sich derzeit in der Entwicklung, erklärte Tyson am Montag in einer an die Nachrichtenagentur AFP versandten Mitteilung. Damit bestätigte der Boxer einen Bericht der Fachzeitschrift «Hollywood Reporter». Regie werde der für den Film «Training Day» bekannte Antoine Fuqua führen. Dem Produktionsteam gehöre zudem Martin Scorsese an.

«Ich hatte schon seit längerer Zeit vor, meine Geschichte erzählen zu lassen», erklärte Tyson. «Ich freue mich darauf, mit Martin, Antoine und Jamie sowie dem gesamten kreativen Team zusammenzuarbeiten, um einer Serie Zuschauer zu verschaffen, die nicht nur meinen professionellen und persönlichen Lebensweg einfängt, sondern auch inspiriert und unterhält.»

Noch kein Streaming-Dienst oder Sender im Spiel

Sein Ring-Comeback sei die perfekte Zeit, um nun seine Geschichte zu erzählen, erklärte Tyson weiter. Im November des vergangenen Jahres – im Alter von 54 Jahren – hatte sich Tyson ein Duell mit Roy Jones Jr. geliefert, das unentschieden ausgegangen war.

Eine Sprecherin Fuquas bestätigte, dass der Regisseur in das Projekt involviert sei. Laut «Hollywood Reporter» wurde die Serie aber noch von keinem Streaming-Dienst oder Fernsehsender gekauft.

Tyson hatte in der Vergangenheit selbst Auftritte als Schauspieler: 2009 spielte er im Film «Hangover» sich selbst. Auch in einer Broadway-Show spielte er mit. Für Jamie Foxx, der Tyson nun verkörpern soll, wäre es nicht die erste Hauptrolle in einer Filmbiographie: Für seine Verkörperung der Musik-Legende Ray Charles wurde er mit dem Oscar ausgezeichnet.

(L'essentiel/AFP/dmo)