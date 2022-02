RTL ließ für Show Topfpflanzen züchten

Dass in der RTL-Show «Ich bin ein Star, holt mich hier raus» nicht immer alles so ist, wie es den Zuschauern vermittelt wird, wurde bereits in den Vorjahren bekannt, als die Sendung noch in Australien aufgenommen wurde. In Südafrika, wo sich der RTL-Dschungel seit diesem Jahr befindet, scheint die Produktionsfirma allerdings den Vogel abgeschossen zu haben, wie «Bild» nun aufdeckte.

So soll es sich bei den vielen Palmen, die man im Fernsehen sieht, um Topfpflanzen gehandelt haben. Diese seien extra gezüchtet und in einem Hotelkeller aufbewahrt worden, bis sie für den Dreh in Einsatz kamen. In Südafrika gibt es nämlich eigentlich keine Palmen. Die Schlangen stammen laut «Bild»-Informationen aus einem Streichelzoo.

Auch die Betten, in denen die Campteilnehmer schlafen müssen, sollen laut dem «Bild»-Artikel gar nicht so unbequem sein. Das liegt wohl im Auge des Betrachters... Aber immerhin: Matratzen gibt's!

(L'essentiel/tha)