«Capitani» ist ein weltweiter Hit

Nach einem mehr als vielversprechenden ersten Wochenende hat die luxemburgische Produktion «Capitani» auf Netflix einen Gang höher geschaltet und ist mittlerweile in etwa vierzig Ländern in der Top 10 zu finden. Genaue Abrufzahlen werden beim US-Streaming-Anbieter leider nicht kommuniziert.

In Luxemburg rangierte «Capitani» logischerweise auf Platz 1, in Frankreich immerhin auf Platz drei, in Belgien auf Platz vier. In Portugal reichte es für einen fünften Platz, in Deutschland ist es derzeit die am sechstmeistgeschaute Produktion.

Laut der Website Flixpatrol ist «Capitani» seit Anfang der Woche die fünftmeistgesehene Netflix-Serie der Welt und führt in Ländern wie Argentinien, Griechenland und Uruguay. Mitte März sollen die Dreharbeiten zur zweiten Staffel beginnen. «Hoffen wir, dass der Erfolg anhält», so der luxemburgische Regisseur Christophe Wagner.

(Cédric Botzung/L'essentiel)